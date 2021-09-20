احتفلت الفنانة اللبنانية ” هبة طوجي ” بالذكرى السنوية الأولى لزواجها من الموسيقار ” إبراهيم معلوف ” .

فنشرت هبة طوجي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها على إنستجرام تجمعها بزوجها والتي جاءت من فترات مختلفة .

وذلك بداية من حفل الزفاف مرورا بشهر العسل ورحلاتهما سويا للبلدان العربية بالإضافة إلى صورا لها خلال فترة الحمل .

وكتبت هبة طوجي في تعليقها ومعايدتها لزوجها : ” ذكرى مرور عام واحد على الزواج .. الأب الأروع والأكثر محبة وجمال .. أنا محظوظة لمشاركة العمر معك .، أحبك ” .

يذكر أن الفنانة هبة طوجي والموسيقار إبراهيم معلوف كانا قد احتفلا بزواجهما في شهر سبتمبر من العام الماضي في فرنسا .. ورزقا بمولودهما الأول ويدعى ” نائل ” في شهر يونيو الماضي .