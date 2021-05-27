أعلنت الفنانة اللبنانية ” هبة طوجي ” عن حملها بطفلها الأول من زوجها المؤلف الموسيقي اللبناني ” إبراهيم معلوف ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

حيث نشرت هبة طوجي صورة لها من على غلاف أحد المجلات وهي تستعرض حملها وزوجها يحتضنها من الخلف وتظهر عليها علامات الحمل بشكل واضح .

وكتبت هبة في تعليقها على الصورة كاشفة عن جنس الجنين : ” لا نستطيع الانتظار لمقابلتك .. إنه صبي ” .

يذكر أن هبة طوجي وإبراهيم معلوف كانا قد احتفلا بعقد قرآنهما في شهر سبتمبر الماضي في حفل زفاف أقيم في فرنسا .