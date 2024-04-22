احتفلت الفنانة المصرية هبة مجدي، وزوجها المطرب الشاب محمد محسن، بعيد ميلاد ابنتهما “دهب”.

ونشرت “هبة” صور لحفل عيد ميلاد دهب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وعلقت: “عيد ميلاد دهب.. عيد ميلاد سعيد أميرتنا الصغيرة”.

هبة مجدي تحتفل بميلاد ابنتها دهب

وتلقت هبة مجدى وزوجها التهاني والتبريكات من رواد السوشيال ميديا، وعلقوا: “أجمل قمر”، “ماشاء الله ربي يحفظكوا عائلة محترمة”، “كل سنة وهي طيبة ربنا يحفظهالك الكتكوتة”، “ما شاء الله جميلة زي مامتها بالضبط اللهم بارك”، “بسم الله ماشاء الله سكر ربنا يبارك فيها ويحفظها يارب العالمين”.

شاركت هبة مجدي في بطولة مسلسل “المداح – أسطورة العودة”، والذي عرض في رمضان 2024، بمشاركة ألمع نجوم الفن وأبرزهم: حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

أبناء هبة مجدي ومحمد محسن

يُذكر أن هبة مجدي رزقت بابنها موسى يوم 20 سبتمبر من العام 2021، واستلهمت اسمه من اسم مسلسل “موسى” الذي عرض بموسم رمضان لنفس العام من بطولة النجم محمد رمضان، وتعمدت هبة وقتها إخفاء حملها.

وفي 22 أبريل/ نيسان 2017، رزقت هبة مجدي ومحمد محسن بمولودتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم “دهب”، وعانت حينها الفنانة المصرية من اكتئاب الحمل.

هبة مجدي تتحدث عن مشاركتها في المداح 4

كشفت الفنانة هبة مجدي، عن كواليس مشاركتها في الجزء الرابع من “مسلسل المداح – أسطورة العودة”.

وقالت “مجدي”، في لقائها ببرنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة، إنها بعد قراءة أول حلقتين تحمست كثيرًا للمشاركة في الجزء الرابع من المداح، بفضل وجود موضوعات مختلفة وأحداث وأدوار جديدة.

وأعربت هبة مجدي عن سعادتها بعد مشاركة الفنان فتحي عبد الوهاب في مسلسل المداح؛ مؤكدة أن وجوده إضافة كبيرة، كما أنها استفادت كثيرًا من العمل مع المخرج أحمد سمير فرج.

وأضافت أن الفنان حمادة هلال محبوب جدًا عند الناس، وحريص على تقديم عمل ناجح، خاصة بعد نجاح الجزء الثالث من مسلسل المداح العام الماضي.

وتابعت: “كنت خارجة من رحاب في الجزء الثالث، بالأمومة والحاجات الغريبة اللي كانت فيها تعبتني نفسيًا وخوفت على عيالي وحاجة كانت صعبة جدًا، والحمد لله في الجزء الرابع، بيلعب على العلاقة اللي بينها وبين صابر، وبتقدم شر لأنها مش طيبة اوي، ومش شريرة أوي”، مرادفة: “المسلسل فيه مشاهد مش سهلة على فكرة، وكنت بحصن نفسي وبحاول أخد بالي من حياتي.. ربنا يستر”.

شارك في بطولة مسلسل المداح أسطورة العودة ؛ كلًا من: “حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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