أحيت الفنانة ” هبة مجدي ” الذكرى السنوية الخامسة على وفاة والدها والتي توافق يوم ال 25 من شهر إبريل .

فنشرت هبة مجدي صورة عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري ظهرت فيها وهي أمام قبر والدها .

وكتبت هبة مجدي في تعليقها على الصورة : ” الذكري السنوية الخامسة على وفاة بابا .. أسألكم الفاتحة .. ٢٥ أبريل ” .

كما نشر الفنان ” محمد محسن ” زوج هبة مجدي تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أحيا من خلالها ذكرى وفاة والد زوجته .

فكتب قائلا : ” الذكرى السنوية الخامسة على وفاة الغالي عم مجدي والد زوجتي الحبيبة هبة مجدي .. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة ” .