خطفت الفنانة السورية هبة نور الانظار بعد مشاركتها عبر حسابها على انستغرام مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها وظهرت فيها بإطلالة جريئة.

وكانت هبة نور قد شاركت قبل ذلك مقطع فيديو من داخل إحدى صالونات التجميل الشهيرة في دبي، حيث اعتمدت لوك شعر جديدة من خلال تغيير لونه وطوله.

وكانت نور في الفترة الأخيرة قد اعتمدت اللون الأحمر النحاسي لونًا لشعرها، وغيرته الآن إلى اللون البني، وقد علقت على المقطع باللغة الإنجليزية وجاء في ترجمته: “أخيرًا غيرت لون شعري، شكرًا لمصفف الشعر المحترف عمر الطويل، لقد صنعت يومي”.

يذكر أن نور يُعرض لها حاليًا مسلسل داون تاون من إخراج زهير قنوع، بينما عُرض لها في موسم دراما رمضان 2021 مسلسل آخر هو زوج تحت الإقامة الجبرية من إخراج نبيل لبس.