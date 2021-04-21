تعرض الفنان السعودي ناصر القصبي في الايام القليلة الماضية لهجمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عرض مسلسله الجديد “ممنوع التجول” والذي يعرض خلال شهر رمضان بسبب بعض المشاهد والمواضيع المثيرة للجدل.

فقد اعتبر عدد كبير من المغردين ان ناصر القصبي قد أفلس فنيا وبأنه يعيد تكرار نفس المواضيع كل عام.

#ناصر_القصبي

"القمه بعدها القاع" وهذا الممثل المفلس

مؤخرا بدأ في سلوك الطريق المنحدرة

كل مواضيعه موجهه لفئات معينه لا يحبها



دائما يحب تمثيل وضع السكران ويجيده

بشكل كبير ويعود ذلك لخبرته في هالامور



والحوارات عقيمة ومملة جدا لعدم وجود

سناريو معد جيدا فيتم تمطيط الكلام pic.twitter.com/vkpNI0hSve — ا̍ڵــڃۚــﯣڪــڔ (@AL_JOKR1) April 21, 2021

أما الاكاديمي فهد البقمي فقد كتب منتقدا المسلسلات الكوميدية الخليجية كاتيا: “شخصية البدوي راعي الابل المحتال أو القصيمي البخيل النشبة أو الحجازي المغفل أو المطوع الموسوس وغيرها من الأدوار الهزيلة لم تعد تضحك بل تعتبر إسقاطات تافهة شبعنا منها وتجاوزها الزمن، والممثل المبدع يستطيع أن يصنع الضحكة بألف شخصية ولكن الفاشل يعتقد بأنه سيضحكك ألف مره بنفس الطريقة”.

شخصية البدوي راعي الابل المحتال

أو القصيمي البخيل النشبة

أو الحجازي المغفل

أو المطوع الموسوس

وغيرها من الأدوار الهزيلة لم تعد تضحك بل تعتبر إسقاطات تافهة شبعنا منها وتجاوزها الزمن، والممثل المبدع يستطيع أن يصنع الضحكة بألف شخصية ولكن الفاشل يعتقد بأنه سيضحكك ألف مره بنفس الطريقة — فهد البقمي (@FahdAlbogami) April 20, 2021

أما الاكاديمي السعودي تركي الحمد فقد دافع عن ناصر القصبي في تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “لماذا كل هذه الثورة ضد القصبي وفريقه؟ننتقد ناصر على ادائه الفني المكرر،أما المضمون فغالبا يصور واقعنا دون رتوش.حلقة الليلة مثلا،قدمت نماذج من مجتمعنا،فيهم الدكتور، وفيهم السوي،وفيهم السكير والمدمن،فلسنا مجتمعا ملائكيا،كل ما فعلته الحلقة هو نزع ورقة التوت ليس الا الا..#ناصر_القصبي”.

لماذا كل هذه الثورة ضد القصبي وفريقه؟ننتقد ناصر على ادائه الفني المكرر،أما المضمون فغالبا يصور واقعنا دون رتوش.حلقة الليلة مثلا،قدمت نماذج من مجتمعنا،فيهم الدكتور، وفيهم السوي،وفيهم السكير والمدمن،فلسنا مجتمعا ملائكيا،كل ما فعلته الحلقة هو نزع ورقة التوت ليس الا الا..#ناصر_القصبي — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 20, 2021

مسلسل “ممنوع التجول” من بطولة ناصر القصبي وراشد الشمراني وحبيب الحبيب وفايز المالكي وإلهام علي وأسيل عمران وعبد المجيد الرهيدي وعلي الحميدي وخالد الفراج. وبحسب بيان صادر عن شبكة “إم بي سي” السعودية، فإن مسلسل “ممنوع التجول” يعرض خلال شهر رمضان لوحات اجتماعية كوميدية ضمن ظروف استثنائية فرضها فيروس “كورونا” المستجد.