هاجم العديد من الجمهور والمتابعين الفنانة آيتن عامر، بعد أن نشرت عبر صفحتها الشخصية على “إنستغرام”، مقطع فيديو جديد لها تحتفل بوصول صفحتها إلى 11 مليون متابع.

ودعت آيتن في الفيديو جمهورها ومتابعيها الى تحميل تطبيق BIGO LIVE، ليستمتعوا بفيديوهات البث المباشر معًا، حيث علقت على الفيديو قائلة: “نزلوا الأبليكيشن BIGO live عشان نتقابل live الساعة ٥ ونتكلم ونحتفل سوا بالـ١١ مليون”.

لتبدأ حملة هجوم عليها بسبب دعوتها لبرنامج التيك توك الذي بسببه تم حبس حنين حسام الشهيرة بـ”فتاة التيك توك”، وعلقت إحدى المعجبات قائلة: “أمال مش دا بردو إعلان لنفس البرامج الي حنين حسام اتحبست عشانها”،

وعلقت أخرى بقولها: “نفس نوعية الأبلكيشنز اللي حنين حسام أعلنت عنها واخدت بسببها ١٠ سنين… وكل الناس عارفة كويس الأبلكيشنز دي بيتعمل فيها إيه في اللايڤات… ومش معنى إنك نجمة تقومي تقبلي تاخدي فلوس عشان تعملي إعلان وتطلعي لايف محترم وسلامو عليكم وبعد كده كل اللي نزل الأبلكيشن بسببك عارف سكته بعد كده منين… مش هقول في المبادئ بس علي الأقل فين القانون… لو حنين هتتسجن يبقا كل الابلكيشنز دي تتقفل وكل اللي اعلنوا وبيعلنوا عنها يتسجنوا هما كمان ولا إيه مش هو ده العدل؟.

وعلق متابعون آخرون قائلين: “ما تفتحي اللايڤ هنا وتتكلمي براحتك بدل البرنامج القذر ده!”، “إنتي مش ناقصك حاجة يا آيتن عشان تعملي إعلانات وبعدين حتى لو إنتي محتواكي محترم افرضي البنات دخلت واتسحلت فيه”، “اتقي الشبهات وبلاش الكلام ده لأنه زيه زي البرنامج اللي أعلنت عنه حنين حسام ومش هيبقى عدل ابداً هي تتحبس وانتي تعلني عادي”.

وبعد الهجوم عليها قامت أيتن عامر بحذف الفيديو من حسابها، لتكتفي بمنشور الإعلان عن وصول متابعيها إلى 11 مليون متابع.

يذكر أن نوعية هذه البرامج قد أدت إلى الحكم على حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه.