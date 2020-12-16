انتشر على بعض الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” والتي ظهرت فيه وهي تغني أغنية ” يوم ليك ويوم عليك ” للفنانة الراحلة ذكرى .

الأمر الذي أثار استياء وغضب عدد من المتابعين الذين شنوا هجوما وانتقادات ضد دنيا بطمة معتبرين أنها تقصد من هذا الفيديو الشماتة ب ” منى السابر ” والدة حلا الترك ” .

وذلك بعد أن رفعت حلا دعوى قضائية ضد والدتها متهمة إياها بسرقة أموالها وقضت المحكمة بحبس منى السابر لمدة عام ودفع مبلغ 200 ألف و300 دينار بحريني .

فجاءت التعليقات المهاجمة لدنيا بطمة مثل : ” الله يكفينا شر الشماتة ” و ” خرابة البيوت مفرقة الأحباب ” و ” حسبي الله دمرت العيلة وقلبت البنت على أمها .. الدنيا دوارة وعندك بنتين ” .