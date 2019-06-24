هجوم حاد على هاني شاكر بسبب ميريام فارس : ” تمرمط بنت بلدك اشمعنى شيرين “

شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوما كبيرا على الفنان ” هاني شاكر ” نقيب الموسيقيين في مصر بسبب دفاعه عن المطربة اللبنانية ” ميريام فارس ” وموقفه من التصريحات التي أدلت بها عن مصر معتبرا إياها كما وصفها ب ” ذلة لسان ” .. وإنها اخطأت التعبير مما أحدث سوء تفاهم بينها وبين الجمهور كما قالت له في مكالمة تليفونية دارت بينهما .

وأن النقابة لن تتخذ أي إجراء قانوني ضدها بعد الاعتذار الذي قدمته وأن الموضوع انتهى تماما .

حيث كانت قد خرجت مريم فارس ببيان رسمي عبر صفحتها على موقع ” تويتر ” للاعتذار من الجمهور المصري عما بدر منها في المؤتمر الصحفي الذي قامت به ضمن فعاليات حفلها بمهرجان موازين في المغرب وتوضيح الأمر وإنها لم تقصد الإساءة إلى مصر وإنما لهجتها اللبنانية لم تسعفها على حد قولها وتم تحريف المعنى .. وإنه لا يمكن لأحد أن يزايد على حبها لمصر ولشعبها .

مما دفع رواد السوشيال ميديا إلى التعليق على موقف هاني شاكر والهجوم عليه بتذكرهم ما حدث مع الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” من قبل عندما تم اتهامها بالإساءة إلى مصر وهجوم النقيب عليها بشكل حاد وتعرضت للإيقاف عن الغناء رغم قيام شيرين بالخروج للاعتذار ولكن لم يقبل هاني شاكر اعتذارها .

فاستنكر المتابعين ذلك متسائلين عن ما الفرق بينهما وعلقوا : ” تمرمط بنت بلدك وميريام فارس ذلة لسان ؟؟ ” .