بدأ (الخميس) إذاعة أولى حلقات الموسم الأول من برنامج The Voice senior، حيث شهدت مشاركة الفنان اللبناني الكبير عبدو ياغي، الحائز على الميدالية الذهبية لبرنامج المواهب اللبناني الشهير “استوديو الفن” في سبعينيات القرن الماضي.

وبسببه تعرض الفنان هاني شاكر لهجوم وانتقادات من الجمهور اللبناني، لعدم استطاعته التعرف على عبدو ياغي، حيث سأله عن اسمه قائلاً: اسم حضرتك ايه؟ وهو ما اعتبره البعض إهانة لتاريخ عبدو ياغي.

يذكر أن عبدو ياغي كان قد حصل على لفة رباعية من أعضاء التحكيم الأربعة ملحم زين وسميرة سعيد وهاني شاكر ونجوى كرم، وحاول كل منهم إقناعه للانضمام إلى فريقه، وقد اختار في النهاية الانضمام إلى فريق ملحم.

وكان عبده ياغي قد لمع في الغناء في لبنان وشارك بأعمال من توقيع الرحابنة وروميو لحود ورفيق حبيقة وغيرهم من العمالقة، كما أن له مساهمات في أعمال مسرحية عدة، وكانت انطلاقة عبدو ياغي من خلال برنامج “استوديو الفن” في الفترة ما بين عامي 1972 إلى 1973 من نفس الدورة التي تخرّج منها كل من وليد توفيق وماجدة الرومي.

تميز بأداء القدود الحلبية وله مجموعة أغنيات حققت الانتشار مثل “ماريا، ليلى يا ليلى يا بنت الناس، علي كاسك”، كما شارك في سلسلة أعمال مسرحية وكان عنصراً مهمّا في مسرح روميو لحود كمطرب وممثل.