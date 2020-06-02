شن الكاتب السعودي ” رجا المطيري ” هجوما حادا على مسلسل ” مليار ريال ” وعلى الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” التي شاركت في بطولته وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .

حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو لأحد المشاهد بالمسلسل والتي قامت فيها هيا الشعيبي بتقليد الفنانة السعودية الراحلة ” رباب ” .

وعلق المطيري على ذلك معربا عن استيائه فقال : ” هيا الشعيبي تسيء للفنانة الراحلة رباب في مسلسل مليار ريال .. مؤلم ومؤسف وصولنا إلى الحد الذي نستورد فيه مهرجين من دول الجوار ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على التغريدة والذين أيد الكثير منهم ذلك مشيرين في تعليقاتهم إلى أن الفنانة الراحلة رباب كانت إنسانة محترمة وراقية بأخلاقها وجميلة بثقافتها في مجالها وتبتعد عن الابتذال والتصنع .

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هيا الشعيبي للهجوم بسبب مسلسل مليار ريال حيث سبق وانتقد ادائها في العمل والذي وصفه المتابعون ب ” التهريج ” ورفضه عدد كبير من السعوديين .