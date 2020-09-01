نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” صورة مع زوجها الفنان عمرو دياب من خلال كواليس تصوير كليب أغنيته الأخيرة “أماكن السهر”.

وتعرضت دينا لهجوم شرس من المعجبين بعمرو دياب، حيث اعتبرها عدد كبير من جمهور عمرو أنها نشرت الصورة لإغاظتهم، مع وضع كوميكس طريفة للتعليق على الصورة والهجوم عليها.

وظهرت دينا فى الصورة بإطلالة مرتدية توب حملات وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئ، وهي تجل بجانب عمرو دياب في لقطة من تصوير أغنية “أماكن السهر”.

من ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني حيث قرر العودة إلى التمثيل بعد غياب طويل من خلال التعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته.

يذكر أن أغنية “أماكن السهر” من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

في حين تشهد أيضاً الفنانة دينا الشربيني حالة من النشاط الفني، حيث قاربت على الانتهاء من فيلم “30 مارس” مع أحمد الفيشاوي لتتفرغ بعده لتصوير فيلم “ثانية واحدة” مع مصطفى خاطر بجانب التحضير لمسلسلها الرمضاني الجديد.