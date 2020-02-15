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هجوم على أحمد فهمي بسبب صورة مع هنا الزاهد بمناسبة عيد الحب

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نشر الفنان ” أحمد فهمي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة يهنئ من خلالها زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” بعيد الحب .

حيث ظهر أحمد فهمي في الصورة وهو يحتضنها ولا يظهر منها سوى جزء من شعرها فقط .. وكتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي انقسمت بين المزاح وبين الهجوم والسخرية من الصورة .

فجاءت التعليقات مثل : ” غرقان في شعرها ” و ” ما تستحوا يا بيه إحنا مش متزوجين بتغيظوا فينا ليه ” و ” أنا خوفت ” و ” إنت أكلتها ولا إيه ” هي دي حبيبتك ولا كلب من بتوعك ” و ” يا عم دي شبه العروسة اللعبة ” .

والغريب في الأمر أن أحمد فهمي لم يرد على أي تعليق به هجوم عليه وذلك على غير العادة .

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كل سنةوانت طيبة حبيبتى❤️❤️❤️@hannahelzahed

A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on

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