هجوم على ريهام سعيد بعد دفاعها عن محمد رمضان

في محاولة منها لدعم الفنان محمد رمضان في أزمته مع الطيار الموقوف، نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة مجمعة للفنانين إليسا، وتامر حسني، وماجد المهندس، بصحبة طيارين داخل كابينة القيادة، وعلّقت كاتبة: “اشمعنى الطيارين دول متوقفوش”.



وبمجرد نشر تلك الصورة تعرضت ريهام لهجوم شديد من المتابعين في التعليقات، وما لبثت أن حذفت الصورة بعد ساعات من نشرها.

أيضا علقت ريهام عبر حساب محمد رمضان على “إنستغرام”، على عدد من منشوراته في دعم واضح له في أزمة الطيار، ليدخل الجمهور في نقاش حاد معها، معتبرين ما تفعله مجرد “تطبيل” لرمضان لكي تعود لمجال التمثيل من خلاله، لكنها نفت ذلك تماماً، وأكدت أنها لن تعود لهذا المجال مرة أخرى.

كتبت ريهام: “يشغلني وهو كان هيتوقف؟ أنا مش هشتغل تاني في المجال ده عشان ما اتعرضش إني أتهزأ من أشكالك.. أنا مفيش حد كان عنده مشكلة وموقفتش معاه حتى لو بكلمة”.

ورداً على انتقادها بسبب الدفاع عن رمضان، بالرغم من أنه تسبب في “خراب بيت” الطيار، على حد وصف الجمهور، كتبت ريهام: “خارب بيت؟ ليه هو خدر الطيار قبل ما يدخله الكابينة؟”.