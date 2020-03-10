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هجوم على منة شلبي وآسر ياسين واتهامهما بإهانة مرضى التوحد

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تعرض كلا من الفنان المصري ” آسر ياسين ” والفنانة المصرية ” منة شلبي ” إلى هجوم حاد وانتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية العمل الذي يقومان ببطولته وهو مسلسل ” في كل إسبوع يوم جمعة ” والذي يعرض على أحد المنصات الرقمية .

حيث اتهم كلا منهما بالإهانة إلى مرضى التوحد خاصة وأن العمل أظهر صورة الشاب التوحدي بصورة سيئة وعلى إنه قاتل .

ونشرت والدة طفل مصاب بالتوحد صورة من المسلسل وكتبت في تعليقها عليها : ” السلام عليكم .. دلوقتي فيه مسلسل بيتذاع على قناة شاهد ودي مشفرة وباشتراك بطولة منة شلبي بيقدم شكل الشاب التوحدي على إنه قاتل وبيقتل من غير سبب علشان يفرغ طاقته ” .

وتابعت : ” هل الكلام ده ينفع واحنا داخلين على شهر التوعية بالتوحد يكون مسلسل يقدم شكل شاب توحدي بالصورة دي .. نكلم مين ولا نشتكي إزاي على المهزلة دي ؟ ” .

 

 

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