شن ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي حيث اطلقوا هاشتاغ هياالشعيبيتسي_لسعوديه والذي تصدر الترند السعودي في الساعات الماضية.

يأتي ذلك بعد قيام هيا الشعيبي بنشر صور لأمير قطر تميم بن حمد عبر حسابها على انستغرام حيث علقت كاتبة: “الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك” في اشارة واضحة منها الى عدم مشاركة باقي قادة الخليج والعالم العربي في الجنازة.

وعلقت هيا الشعيبي على صورة اخرى: “يا جعلكم دايم ذخر تميم المجد واخوانه الشيخ جوغان والشيخ خليفة والشيخ جاسم”.

وقد شن ناشطون سعوديون هجوما على هيا الشعيبي معتبرين ان اجراءات فيروس كورونا هي التي منعت ملوك وامراء الخليج من القيام بواجب المشاركة في الجنازة فيما اكد اخرون ان الملك سلمان أمر بإقامة صلاة الغائب على الراحل في الحرمين الشريفين.

ملكنا سلمان الله يطول بعمره سوا شي اهم من حضوره الذي طلب الديوان الاميري ان يكون الصلاوة عليه من اقاربه فقط ملكنا امر بصلاة الغائب عليه في الحرمين الشريفين وهذا اهم فائده للميت #هيا_الشعيبي_تسي_لسعوديه — UM Azez (@UMAzez5) October 1, 2020

في الأزمات والمواقف الصعبة فيها شيء ايجابي هي انك تكتشف مين معك ومين ضدك وتكتشف المنافقين والحمدلله ان هالحثالة انكشفو ومافي عذر لأي سعودية احين تتابعهم. #هيا_الشعيبي_تسي_لسعوديه — Perfect (@Perfectwwj) October 1, 2020

بديت احس ان بعض المشاهير يفرحون بالمصايب عشان يتشرهون ويقارنون خلاص ادعوله بالرحمه والمغفره وانتهى #هيا_الشعيبي_تسي_لسعوديه — MDF (@600MDF) October 1, 2020

وكانت قد أقيمت مراسم صلاة الجنازة، ظهر أمس الأربعاء، على جثمان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد.



ووفق لقطات متلفزة بثها تلفزيون الكويت الرسمي، تقدم صلاة الجنازة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير الجديد للبلاد، شقيق الراحل، ورئيسا الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، ومجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، إضافة إلى كبار الأمراء ورجال الدولة.

ملاك الكويتية تثير الجدل: “شكرا الشيخ تميم.. والي مو عاجبه لا يتابعني” أثارت الفنانة ملاك الكويتية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجيهها الشكر الى أمير قطر تميم بن حمد عقب مشاركته في جنازة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الاربعاء. وبعد الهجوم عليها، كتبت ملاك الكويتية تدوينة قالت فيها: “أنا الامور السياسية ما لي شغل فيها الي تربينا عليه بديرتنا والي علمونا […]