تعرّضت الفنانة ​شمس الكويتية​ لهجوم عنيف، بعد أن سخرت من صديقاتها اللواتي يلتزمن الحجر الصحي، بسبب ​فيروس كورونا​.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه شمس وهي تتوجّه الى صديقاتها، مشيرةً إلى أنهن يحسدنها بسبب كثرة أسفارها.

وقالت إنها تزور البلدان التي يُقال إنها تشهد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا، وإنها تكتشف أن كل ما يُنشر عن ذلك كذب، مؤكدةً أن الحياة تسير في تلك البلدان بشكل طبيعي، وتُفتح المقاهي والمطاعم وأماكن السهر وتقدَّم النارجيلة.

وأضافت أنها تستمتع فيما تبقى صديقاتها في الحجر، خوفاً من إلتقاط العدوى، وسخرت منهن معبّرةً عن إفتخارها بنفسها، لأنها تنتقل من طائرة إلى أخرى.

ورأى بعض المتابعين أن شمس أُصيبت بالجنون، فيما علّق آخرون على شكلها وأكدوا أن ملامحها تغيرت بشكل كبير بسبب عمليات التجميل.





