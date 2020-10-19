تداولت عدة حسابات ناشطة معنية باخبار وحياة الفنانين على موقع تباددل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة حديثة للفنانة المصرية ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة” وشقيقها. وتعرضت ياسمين وشقيقها إلي هجومٍ قاس بسبب تلك الصورة.

وظهرت الممثلة فيها برفقتهما في السيارة وتبين أنها هي من قامت بالتقاطها على طريقة السيلفي. إلا أن ما أثار الاهتمام هو وجود الشقيق حيث تساءل الكثير من المتابعين عن سبب وجوده إلى جانبهما بشكل دائم واعتبروا أن ذلك يعود إلى ثراء أبو هشيمة.

ونشرت إثرهذا الكثير من التعليقات القاسية ومما كتب فيها: “أخوها! كفو جابت كل العائلة” و”ياسمين وأخوها والفلوس” وغالباً ما أرفق هذا برموز الوجوه الضاحكة تعبيراً عن السخرية.

في سياقٍ آخر ، يشار إلى أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أدى مؤخراً اليمين الدستورية بعدما أصبح عضواً في مجلس الشيوخ المصري. وهو ما ظهر من خلال صورة نشرها على حسابه الخاص على “إنستجرام” مع التعليق: “تشرفت اليوم بأداء اليمين الدستوري نائبا بمجلس الشيوخ. أعدكم كما أقسمت بأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أبذل كل ما بوسعي حتى أصبح عند حسن ظنكم وثقتكم الغالية”.

وعلي الصعيد الفنى، تستعد ياسمين صبري خلال الفترة الحالية لمسلسل دارمي جديد تخوض به الموسم الرمضاني المقبل بعد أن شارك الموسم الماضي 2020، بـ”مسلسل فرصة تانية” الذي قام ببطولته كل من أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وإداورد وهبة عبدالغني ومحمد أبو داود ومحمود البزاوي وأحمد الشامي وعدد آخر من الفنانين الشباب، كما تبحث ياسمين أيضا خلال الفترة الحالية عن نص سينمائي مميز تعود من خلاله لشاشة السينما مجدداً بعد غياب أستم عدة سنوات .