أثارت الفنانة اللبنانية “نوال الزغبي” حالة من الجدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أطلت فيها بفستان باللون الأصفر وأرفقتها بالتعليق قائلة: “مساء الخير جميعا”.

فيما قام عدد من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين، بنشر الصورة الأصلية للفنانة قبل إجراء التعديلات عليها، مشيرين إلى أنها كانت قد التقطتها في مهرجان جرش بالأردن في وقت سابق، لكنها أعادت نشرها ولكن مع بعض التغييرات.

كما نشرت الصورة الأصلية والمُعدلة إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير وعلقت عليها: ” نوال الزغبي منزّلة الصورة يلي عالشّمال ع أساس ثروباك من مهرجان جرش ولكن الصورة الأصلية هي يلي على اليمين، بيناتنا حلوة بالحالتين بس اذا أقوياء بتقدرو تطلّعو كلّ الفوارق بين الصورتين أنا لقيت سبعة”.

ولم تتمكن من أن تمر هذه الصورة مرور الكرام على الجمهور، حيث كانت ردود الفعل واسعة على الصورتين من بينها:” طيب عملت فوتوشوب تصطفل بس ليش لتبيض وجاااا ويصير افتح من جسما”، ” كتير حلوة الصورة الاساسية ما كان في داعي”، ” على الشمال ابدا مو مبينة نوال … بس هي تشد حيلها وتعمل نفس العمليات التجميل بتطلع مثل الصورة”،

وأيضاً: “أنا لقيت الصورة لي عاليمين أحلى لأنو على وجهها معالم الحياة، عكس يلي على اليسار كأنها بلاستيك”، ” كتير مبين انو فوتوشوب ليش بحسك بتحطي راسك بصور حدا تاني لانو هيدا الجسم مش جسمك”.

وعلي الصعيد الفنى، شوقت النجمة نوال الزغبي جمهورها لأغنيتها الجديدة، مؤكدة أنه سوف تطرحها فى أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة… بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد… وانا متحمسة اكتر منكن”.