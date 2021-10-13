هاجم الجمهور، الفنان محمد عطية، بسبب صورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. أعلن من خلالها أنه وشم تاتو رابع يحمل اسمه والدته “سامية” تعبيرًا منه عن فخره وحبه الشديد لها، ولكن بعض المتابعين رآوا أن هذا إجهار بالذنب، ووجهوا إليه انتقادات لاذعة.

حيث كشف من خلال تلك الصورة عن عدد الوشوم التي حصل عليها معلقًا: “إمبارح عملت رابع تاتو ف جسمي.. أكتر تاتو كان نفسي أعمله.. سامية اسم أمي.. أهم شخص ف حياتي والإنسانة الوحيدة اللي تستاهل يكون اسمها على جسمي ما يطلعش منه.. أمي هي أقرب صديق ليا.. بتعرف تتقبلني مع كل تغيير بيحصل في تفكيري وف حياتي حتى لو مش متناسب مع أفكارها وتقاليدها وعادتها”.

وأضاف: “أمي عرفت تعمل اللي أغلب الناس في مجتمعنا فشلوا يعملوه.. قدرت تفهم مقولة من أكتر المقولات اللي صعب الناس تعرف تطبقها وهي لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم.. أمي عارفة كل أسراري وملجأ ليا في أي أزمة”.

وتابع: “مهما كبرت بفضل ضعيف من غيرها.. أي حاجة وصلتلها وأي حاجة قدرت أحققها هي كانت سبب مباشر فيها.. أمي هي الشخص اللي فضل مؤمن بيا حتى في الوقت اللي أنا فيه فقدت الأمل والثقة في نفسي.. أول مكالمة تليفون لأي شغل بيجيلي بتكون ليها.. الدعوة اللي بتدعيهالي في آخر كل مكالمة قادرة تحول أي مشكلة أو هم لشيء سهل وبسيط.. سامية أكتر حد فاهمني ومستحملني بكل عيوبي وأخطائي”.

لا يفوتك مشاهدة | حقيقة إنفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي للمرة الثانية

إلا أن تعليق عطية، أثار حالة من الاستياء لدى متابعيه حيث وجه بعضهم الانتقاد بشكل مباشر على المنشور، فكتب أحدهم قائلاً: “أنت حر أولًا وأخيرًا بس متقولش عادي على حاجة بتعملها حرام قول متعملوهاش وادعولي بالهدايا بس كده لكن المجاهرة بالذنب أقبح من الذنب نفسه، كلنا بنغلط بس مش بنقول عادي نغلط ونفتخر قدام الناس ربنا يهديك ويهديني ويهدينا جميعًا”.

ودافع عطية عن نفسه، ورد على التعليق قائلًا: لا أنا بقول اللي بعمله ومش بداريه وفخور بيه ومتحمل نتيجة أفعالي.. ما حدش بيشيل ذنب حد”.

شاهد أيضًا | بعد إرتباطهما من جديد .. محمد عطية يتحدث عن أسباب إنفصاله عن ميرنا الهلباوي ويكشف موعد زواجهما

ورد علي تعلق متابعة أخرى قالت: “أنا بحترمك ودي حريتك بس يا ريت حتى لو بتعمل حاجة ماتقولش عادي عليها ما دام عارف إنها حرام وعلى فكرة بلاش تدينا فكرة إن الممثلين كلهم بتفكيرك لأن بجد فيه ناس محترمة كتير وأنت منهم، وأنا بجد من زمان من وأنا طفلة بتابعك وطول عمرك تضحكني ومثال لأي فنان ماعملش فن خادش للحياء، فياريت تكون حلو للآخر لأن العبرة بالنهاية لأنها مش روشنة إنك تغيظنا وتقول عادي لمجرد أن ده تفكيرك، وربنا يوفقك يارب في كل حياتك ويحفظ والدتك”.

ليرد عليها قائلًا: أنا ما بحبش أتدخل في حياة حد ولا أحب حد يتدخل في حياتي.. المعجب في مجتمعنا عاوز الفنان يمشي على أفكاره وتقاليده يا إما يبقى مش معجب ويبقى الفنان مش مرن.. يعني اللي فوق ما بيحبوش ممثلين أجانب؟؟ بس إزاي إحنا لازم نقرف بعض ونحط مناخيرنا في حياة بعض”.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “