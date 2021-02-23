تعرضت الفنانة شمس الكويتية لموجة هجوم واسعة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفها للشعوب العربية بالفارغة خلال لقاءها التلفزيوني على قناة دجلة العراقية.
وقالت شمس الكويتية خلال تصريحاتها المثيرة للجدل: “الشعب العربي فارغ ولا يضيف شيء لكوكب الأرض، أنا أمشي في أوروبا وأمريكا ما أشوف أحد ماسك جواله”.
وأضافت: “محمد عبده نجم له 60 سنة وماعنده اي حساب في السوشل وسعر حفلته يصل الى مليون دولار اكثر من الشباب اللي نايمين في السناب 24 ساعة وفي دول لم تدخل عالم السوشل ميديا .. نحنا تافهين !”.
وقد تصدر هاشتاغ “شمس كلي تراب” الترند على موقع تويتر حيث استنكر المغردون كلامها وجاءت بعض التعريدات على الشكل التالي: