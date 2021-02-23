تعرضت الفنانة شمس الكويتية لموجة هجوم واسعة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفها للشعوب العربية بالفارغة خلال لقاءها التلفزيوني على قناة دجلة العراقية.

وقالت شمس الكويتية خلال تصريحاتها المثيرة للجدل: “الشعب العربي فارغ ولا يضيف شيء لكوكب الأرض، أنا أمشي في أوروبا وأمريكا ما أشوف أحد ماسك جواله”.

وأضافت: “محمد عبده نجم له 60 سنة وماعنده اي حساب في السوشل وسعر حفلته يصل الى مليون دولار اكثر من الشباب اللي نايمين في السناب 24 ساعة وفي دول لم تدخل عالم السوشل ميديا .. نحنا تافهين !”.

شمس الكويتية : محمد عبده نجم له 60 سنة وماعنده اي حساب في السوشل وسعر حفلته يصل الى مليون دولار اكثر من الشباب اللي نايمين في السناب 24 ساعة وفي دول لم تدخل عالم السوشل ميديا .. نحنا تافهين !#شمس_كلي_تراب pic.twitter.com/0pChQlUBqi — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 22, 2021

وقد تصدر هاشتاغ “شمس كلي تراب” الترند على موقع تويتر حيث استنكر المغردون كلامها وجاءت بعض التعريدات على الشكل التالي:

ومعانا العالمة المتألقة شمس الفائزة بجائزة نوبل ثلاث مرات اش حابه تقولين للناس: #شمس_كلي_تراب https://t.co/yCmNEIM1eb — نـــهــــاد (@nehad12) February 23, 2021

هذي من نافخها كذا هذي ماتشوف نفسها هالفارغه المعتله خل تروح عندهم وتترك بلاد العرب ابو من عطاكم وجهه وأظهركم من عينه هينه



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#شمس_كلي_تراب — ‏﮼روح﮼باذخه (@rooh__4) February 23, 2021

https://twitter.com/ss8888200/status/1364012017561010187