هجوم لاذع من ويندي ويليامز على كيم كاردشيان: “من الواضح أن كانيه غير مهتم بك”

شنت مقدمة البرامج ويندي ويليامز هجوما لاذعا على نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بعد صورها العارية الاخيرة التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت ويندي أن كيم تسعى بشتى الطرق لكي تظل تحت الأضواء دائما، كما رجحت أن زوجها مغني الراب كانيه ويست غير مهتم بها.

قالت ويندي ويليامز في برنامجها: “من الواضح أن كانيه غير مهتم بك. من الواضح أنك تحاولين باستماتة لكي تظلي تحت الأضواء”.

وأضافت: “كانيه يحصل على الكثير من الأموال، كيم تحصل على أموال أكثر، لماذا لا تزالين بحاجة لفعل هذه الأشياء؟”

واستكملت: “الأمر لا يتعلق بكونها أما، أنسوا أمر أنها أم، لأن الكثير من الأشخاص يقولون: يا إلهي إنها أم، الأمر متعلق بأنها ليس عليها فعل ذلك حاليا”.

وتابعت: “توجد الكثير من الصور العارية، رأينا صدرها بالكامل… بالتأكيد لديها جسد جميل، لكن ما المهم في ذلك”.