هجوم من بعض معجبات أصالة على أحلام.. والأخيرة ترد بطريقة ساخرة

بعد كتابتها لمنشور في صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلة فيه عمّا حل بالدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة ​نانسي عجرم​، طالبة من متابعيها تكمينها عن وضعه، شن بعض معجبي أصالة هجوماً عنيفاً على الفنانة الإماراتية ​أحلام​ متهمينها بـالنفاق، اعتبرت إحدى المعجبات أن نانسي كانت معها في برنامج آراب أيدول وأنه بإمكانها الاتصال بها والاطمئنان عليها.

ولم تترك أحلام الموضوع يمر مرور الكرام بل ردت وبطريقة ساخرة، مشبهة معجبات أصالة من حيث طريقة تعاطيهن ب​الفنانة أصالة​ نفسها.

وكانت أحلام كتبت في منشورها :”طمنونا على دكتور فادي زوج حبيبتي نانسي وش صار معاه”، وذلك بعد أن علمت أنه نقل إلى المستشفى فور اعتقاله لسوء حالته النفسية وظنت أنه أصابه مكروه، لتفاجأ أحلام بتعليق كتبت من خلاله صاحبته: “نفاق يا ناس يعني ما عندك رقم نانسي عجرم لي كانت معاكي في برنامج عرب أيدول”، لترد أحلام فوراً: “أوه وافق شنن طبقه سبحان الله نفس الأخلاق”، ساخرة من المتابعة التي شككت في نواياها واتهمتها بالنفاق علناً.

ولم تمر دقائق حتى تدخلت معجبة أخرى وعلقت على ما كتبته أحلام قائلة: “أنتي اخر وحدة تتكلمين عن الاخلاق”،لتر عليها أحلام ببرود : “أمان أمان”، قاصدة أن تلك المعجبة تتحدث بلغة لا تفهمها ولذلك لن ترد عليها.

وكانت أحلام تأثرت بالحادثة التي حصلت في منزل نانسي عجرم وكتبت في صفحتها لـ نانسي :”الف الحمد لله على السلامه يا اطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي وسلامه زوجك وبناتك حبايبي ربي يحميكم ما بتستاهلي الا الخير والحمد لله انكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات والله قريت الخبر احس قلبي يغلي استودعتكم الرحمن “.