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هجوم وانتقادات حادة ضد ” مريم حسين ” بسبب مقطع فيديو راقص

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نشرت الفنانة المغربية ” مريم حسين ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” والذي تداولته عددا من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والذي أثار الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهرت مريم حسين في مقطع الفيديو وهي داخل إحدي صالونات التجميل وترقص أثناء تصفيف شعرها على أنغام إحدى أغنيات الهيب هوب وتتمايل بشكل جرئ .

الأمر الذي سبب لها انتقادات حادة من جانب الجمهور وجاءت التعليقات المهاجمة لها ولتصرفها واتهمها الكثيرون بمحاولة إثارة الجدل بهدف لفت الانتباه .

ومن بين تلك التعليقات السلبية : ” قلة أدب ” و ” محاولة فاشلة لإثارة الجدل حاولي مرة ثانية ” و ” الله لا يبلانا ” و ” حطب جهنم إن شاء الله ” و ” مساكين يبغو الشهرة بأي طريقة ” .

 

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