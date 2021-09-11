تعرضت الفنانة ” فيفي عبده ” إلى انتقادات لاذعة وهجوم من جانب عدد كبير من المتابعين على خلفية نشرها لمقطع فيديو خلال الساعات الماضية ظهرت به وهي ترقص بروب الاستحمام ” البشكير ” على أنغام أغنية ” العوازل ياما قالوا “للفنان مدحت صالح .

وهو الأمر الذي اعتبره المتابعون امرا مبالغ فيه وبه جرأة زائدة وطالبوها باحترام سنها والتوقف عن نشر مثل هذه الفيديوهات .

فجاءت التعليقات مثل : ” اتقي الله في نفسك وسنك هو انتي هتعيشي زمنك وزمن غيرك يا شيخة ” و ” الموضوع تطور جدا ست فيفي ” و ” خلصت هدومك يعني ” و ” توبي إلى الله حرام عليكي اللي بتعمليه ده ” .