هاجمت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين الفنانين الذين يطُلق عليهم ألقاب مثل فاتن حمامة والمعروفة بـ بسيدة الشاشة العربية والفنان عادل إمام والملقب بـ الزعيم، وذلك خلال حوار نادر لها مع الإعلامية هالة سرحان.

تصريحات مسيئة من مريم فخر الدين

وقالت مريم فخر الدين خلال حوارها: في ألقاب مستفزة مثلا سيدة الشاشة العربية يعني أنا مثلا وشادية جربوعات الشاشة طب هند رستم وماجدة الصباحي وسعاد حسني يطلعوا ايه؟ يعني هي الرياسة بتاعتنا واحنا العوالم، في ألقاب جميلة زي العندليب الأسمر، وليه في أمريكا مقالوش على مارلين مانرو ملكة السكس.

وعلقت مريم فخر الدين عن تلقيب عادل إمام بالزعيم قائلة: عادل إمام ممثل زينا بيعرف ينزل حاجب ويرفع حاجب ممثل زي أي ممثل، أنا بهاجم اللقب هو زعيم في المسرحية اللي قدمها، مفيش حد أحسن من حد.

آخر أعمال مريم فخر الدين

وتعد آخر أعمال مريم فخر الدين في مسيرتها الفنية مسلسل الوتر المشدود، والذي عرض عام 2009، وضم المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم، خيرية أحمد، آثار الحكيم، معالي زايد، سامح الصريطي، أحمد خليل، كمال أبو ريا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف عماد نافع وإخراج خالد بهجت.

تدور أحداث العمل حول شخصية أميرة التي تجسدها آثار الحكيم وهي مدرس مساعد بكلية التجارة وترتبط بـ هاني المحامي وهو كمال أبو ريا، ويتزوجان وينجبا طفلهما الوحيد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

عادل إمام يتصدر محركات البحث

وكان اسم الزعيم عادل إمام، قد تصدر محركات البحث بسبب التصريحات التي أدلت بها الفنانة مادلين طبر عنه وعن احتجاز عائلته له، وعدم حضوره لاستلام الجائزة في الدورة التي حملت اسمه، ما جعل الأمر يتصدر التريند، وموقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”.

أثارت هذه التصريحات التي أدلت بها غضب الجميع سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، ودفعت هذه التصريحات عائلته في الخروج للرد عليها، مؤكدين أن الزعيم عادل إمام له مطلق الحرية في التحرك، والخروج، إلا أنه هو لا يريد هذا، ويكتفي بالتواجد مع عائلته وأحفاده.

الحالة الصحية للفنان عادل إمام

ودعا هذا التصريح الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى طمأنة الشعب المصري على الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه في حالة جيدة جدًا، موضحًا: اتصلت به منذ أيام قليلة، وقلت له إننا نفتقده فدعاني إلى زيارته.

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “90 دقيقة”، على قناة المحور: قالي تعال كل لقمة عندي واطمأن على أسرتي بالأسماء ولم يغلق الاتصال إلا بعدما سألني عن يوم محدد أزوره فيه، فقلت له إنني مشغول بمهرجان القاهرة للدراما وسأزوره قريبًا.

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