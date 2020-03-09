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هجوم وخناقة بين المتابعين وميرهان حسين بسبب ” سورة النساء “

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نشرت الفنانة المصرية ” ميرهان حسين ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها في احتفالها بيوم المرأة العالمي مستشهدة بسورة النساء .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” كفاية إن في ‏سورة من القرآن الكريم إسمها سورة النساء .. كل سنة وكل النساء بألف خير ” .

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كفاية ان في سورة في القرآن الكريم اسمها سورة النساء . كل سنة وكل النساء بألف خير. Photo by @boody_omar_ph

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لتفاجئ ميرهان حسين بهجوم عدد من المتابعين عليها بسبب تحدثها عن سورة النساء .. فجاءت أحد التعليقات من متابع قائلا : ” أنتي عمرك مسكتي مصحف يا حب ؟ ”  .. لترد قائلة : ” وأنت مالك .

وفي تعليق آخر مهاجما لها : ” والنبي متخليش الناس تكرهك ومتخبطيش في أي حاجة خليكي في تمثيلك ” .. لترد عليه ميرهان : ” أنا أقول اللي ‏أنا عايزاه وأنت هنا في صفحتي عاجبك أهلا وسهلا مش عاجبك أعمل أنفولو ” .

وقال متابع آخر : ” آه وحضرتك تعرفي عنها حاجة بقى ” .. لتجيب ميرهان حسين قائلة : ” على أساس إنك ربنا بتسألني ” .

 

 

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