خطفت ممثلة مصرية شابة الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة بفستانها الأسود، لتتصدر قائمة التريند ومحركات البحث في مصر خلال الساعات الماضية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية؛ فإن الحسناء صاحبة “الفستان الأسود” هي الممثلة “هدى الإتربي”، وظهرت بشكل لافت على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجات.











و”هدى الإتربي” ممثلة مصرية درست الحقوق بالجامعة القاهرة ومنذ الطفولة شاركت في العديد من المسرحيات بالمدرسة منها مسرحيات لشكسبير والمسرحيات الغنائية والاستعراضية في المدرسة.

كما درست “الإتربي” أيضًا التمثيل في ورش للتمثيل في مصر وشاركت في أفلام قصيرة تم عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016.

وبدأت مشوارها الفني في مصر بفيلم علي بابا عام 2018 ثم توالت الأعمال بعدها وقدمت مسلسل “الزوجة الـ18″، والجزء الثالث من مسلسل “كلبش 3″، ومسلسل طلعت روحي.