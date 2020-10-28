خطفت الفنانة المصرية هدي الإتربي الأنظار إليها في مهرجان الجونة السينمائي بعد ظهورها بفستان باللون الأسود على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، وهو يعتبر من أكثر المهرجانات التي تشهد ظهور عدد كبير من الفنانين والفنانات من الوطن العربي والعالم.

ونجحت هدي الإتربي بخطف الانظار مرة جديدة بعد ظهورها بإطلالة جديدة وهي ترتدي جمب سوت ذات اللون الأبيض وتزينت بتسريحة في شعرها بسيطة، ووضعت الإكسسوارات البسيطة والماكياج البسيط وهي من الإطلالات المميزة لها والتي لفتت إليها الكثير من الأنظار سواء في المهرجان أو خارجة.











فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء سوم الجمعة الماضية 23 أكتوبر 2020، وهذا وسط العديد من التدابير الاحترازية اللازمة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وهذا بمشاركة العديد من النجوم من كافة أنحاء العالم والوطن العربي، وتعتبر من أكثر الأشياء التي يحب متابعتها الكثير من المشاهدين في الوقت الحالي وسوف ينتهي يوم 31 أكتوبر.