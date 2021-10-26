شنت الممثلة الشابة ” هدى المفتي ” هجوما قاسيا على الدكتور ” مبروك عطية ” أستاذ جامعة الأزهر على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرا خلال استضافته في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي ” شريف عامر ” أمام سيدة تتعرض للتعنيف الشديد من جانب زوجها .

حيث تحدثت السيدة عن قيام زوجها بتكبيلها وربطها بالجنزير لعدة أيام واعتدائه بالضرب بشكل مبرح عليها دائما وسبها بأبضع الألفاظ والبصق عليها إلى جانب قيامه في أحد المرات بتسليط كلب مسعور عليها مشيرة إلى انه يتعاطى ويتاجر في الممنوعات .

ليرد الدكتور مبروك عطية على ذلك بأن هناك قاعدة منذ بداية الخلق إلى قيام الساعة تشير إلى أن النساء مبالغات في الشكوى مضيفا أنه يجب الاستماع إلى الطرف الآخر لأنه لا يوجد إنسان طبيعي يقوم بكل هذه الأشياء إلا وقد تعرض للاستفزاز .

فقال : ” فيه قاعدة تقول لو الإنسان قام من النوم وضرب فورًا أو دخل عالبيت وضرب فورًا فهذا شخص يحتاج مستشفى أمراض عقلية لأنه أكيد عنده مرض أما الإنسان الطبيعي لا يمكن أن يصل لهذه الدرجة إلا بعد درجة استفزاز قوية جدًا ” .

كما نصح الدكتور مبروك عطية هذه السيدة بأن تعود إلى زوجها وتساعده على الامتناع عن تعاطي الممنوعات وتربية أولادهما الثلاثة معا .

وعلقت الممثلة هدى المفتي على ذلك في منشور لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام قائلة : ” واضح إن حضرتك اللي محتاج المصحة النفسية .. الدين ليس له علاقة بما تقول فالدين كرم المرأة وأنت تنادي بالتطبيع لعنف المرأة ” .

وأثارت تصريحات الدكتور مبروك عطية حالة من الغضب بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بأنه يبرر ضرب وتعنيف المرأة .. وأطلقوا هاشتاج ” أوقفوا مبروك عطية ” الذي طالبوا من خلاله إيقاف مبروك عطية ومنعه من الظهور على شاشة التلفزيون .