خضعت الفنانة الكويتية هدى حسين، لـ تغيير جذري لناحية الشكل الخارجي، تمثل بـ نيو لوك جديد، أطلت به على الجمهور لأول مرة، عبر أحد حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة الكويتية الشهيرة متابعيها على انستغرام، بـ مجموعة من الـ صور الجديدة الخاصة بها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

بدت هدى حسين في الصور وقد لونت شعرها بـ درجات اللون البني المحمر، بينما سرحت شعرها بشكل منسدل على الأكتاف، فيما اختارت لوجهها مكياج الوجه الهادئ المتمثل بـ تدرجات الألوان الترابية والبرتقالية.

ونسقت النجمة الشهيرة مع الشكل الجديد، إطلالة رسمية لناحية الملابس، طغى عليها اللون الأسود، ونسقت مع ظهورها بعض الحُلي النسائية الناعمة، من اللون الفضي.

وجهها ترا من اول مربع ماسوت شي — شــــــادن (@ayoonshe) March 11, 2021

وقد أثارت الاطلالة الجديدة لـ هدى حسين تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين حيث انهالت على المنشور بالتعليقات الإيجابية التي ومن بين التعليقات:” النظرة يمه لو تطالعيني بـهذه النظرة يغمى عليِّ”، و” تعترف إنها كيكة”، و” تقف كل الحروف عن التعبير منورة أم حسين”.

إلا أن ظهور هدى حسين لم يخلو من بعض التعليقات السلبية ولاسيما عقب تداول الصور على بعض الحسابات حيث أشار البعض إلى أنها أصبحت نسخة عن مواطنتها الإعلامية والممثلة أمل العوضي، حيث عقبت متابعة بالقول:” عبالي أمل العوضي”.