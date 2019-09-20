هدى صلاح ترثي زين العابدين بن علي: “شكرا لما قدمته لتونس شكرا ل 23 سنة من الأمن و الأمان”

رثت الممثلة التونسية هدى صلاح الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي الذي توفي امس الخميس في السعودية.

ونشرت هدى صلاح صورة لزين العابدين بن علي وعلقت عليها: “وداعا سيدي الرئيس الله يرحمك و يجعل مثواك الجنة.”.

وتابعت هدى صلاح: “شكرا لما قدمته لتونس شكرا ل 23 سنة من الأمن و الأمان. ,, تبقى جزء كبير من تاريخ تونس الله احسن خاتمتك في اطهر بقاع الار”.

يذكر ان الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، توفي عن عمر ناهز 83 عاما، في مستشفى بمدينة جدة بالسعودية، حيث يقيم منذ هروبه من البلاد بسبب الثورة الشعبية ضد حكمه في 2011.