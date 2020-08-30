تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة مدمجه نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانين شهيرين، كانت قد نشرتها أحدي المعجبات عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الشقيقين تتغيرت كثيراً بمرور الزمن.

أنهما النجمين اللبنانيين “يوسف الخال” و”ورد الخال”، اللذين تداول محبيهما، مجموعة من الصور المدمجه معاً، لهما من طفولتهما. حيث أول صوره لهما وهما رضيعين، وصورة أخرى وهما في مرحلة الطفولة يبلغان بالكاد عقدهما الاول من العمر.

صور نادرة من طفولة يوسف الخال وشقيقته ورد الخال

وعلي الصعيد الفني، تستعد الفنانة ورد الخال للمشاركة في “مسلسل عشيق أمي”، كتابة رازي وردة وإخراج كنان اسكندراني، إنتاج شركة مروى جروب، الذي يعود لاستكمال التصوير قريباً، لكن في خطوة جديدة في ذلك العمل الدرامي الذي تلعب بطولته الفنانة ورد الخال إلي الجانب النجم السوري خالد القيش، يُشار إلي أن المنتج قرر تغيير اسمه من (عشيق أمي) إلى “مسلسل هند خانم”. التعديل جاء بناء على أحداث العمل الذي يدور حول شخصية هند (ورد) والظلم الذي تتعرض له في حياتها، يذكر أنه كان متوقع أن يشارك هذا المسلسل في السباق الرمضاني الماضي 2020، ولكن تصويره تجمّد بسبب الازمة المالية وإنتشار فيروس كورونا.

أما عن النجم يوسف الخال، يذكر أنه شارك فى عدة أدوار، منها مسلسل “سارة” مع سيرين عبد النور، وتألق أيضا بـ “مسلسل لو” عام 2014 وبمسلسل “أجيال” مع الفنانة نادين نسيب نجيم، ومع باميلا الكيك فى”مسلسل جذور” عام 2013.