تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة مدمجة ترجع إلي مرحلة الطفولة لنجمين عربيين شهيرين، واللذان يُعدان من أبرز ثنائيات هذه الحقبة الزمنية في تاريخ الدراما العربية، وتفاعل النشطاء مع تلك الصورة بشكلٍ لافت. وأثنوا علي برأة كلاً منهما.

أنه الفنانة السوري “تيم حسن” والنجمة اللبنانية “نادين نسيب نجيم” اللذان إستطاعا بتلك الصورة المدمجة بالأبيض والأسود من طفولتهما أن يحصدا كم هائل من الإعجابات، كما تناقلها عدد كبير من متابعيهم ومحبيهم. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي.

صورة مدمجة لأشهر ثنائيات الدراما العربيه “تيم حسن” و”نادين نسيب نجيم”

يُذكر أن آخر عمل درامي جمع النجمين نادين نسيب نجيم وتيم حسن هو “مسلسل الهيبة” وهو مسلسل سوري لبناني تم إنتاجة سنة 2017، أُعد للعرض في موسم رمضان 1438 هـ ، من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن، وتأليف وسيناريو وحوار هوزان عكو، وإخراج سامر برقاوي، وشاركهما البطولة الفنانة السورية منى واصف والفنانة اللبنانية كارلا بطرس، والفنانة السورية الصاعدة روزينا لاذقاني، وآخرين

يأتي المسلسل ضمن البطولة الرمضانية الثالثة على التوالي بين تيم حسن ونادين نسيب نجيم من بعد مسلسل تشيلو سنة 2015 ومسلسل نص يوم سنة 2016. وتم عرض الجزء الثاني من المسلسل تحت عنوان “الهيبة العودة” في رمضان 1439 هـ 2018 م، وقد عرض هذا الجزء أحداث وقعت زمنيا قبل أحداث الجزء الأول.