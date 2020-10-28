تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة الشابة “جميلة عوض” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة الشابة جميلة عوض

وفي السياق الفنى، تشارك الفنانة جميلة عوض حاليا بدورها في “مسلسل إلا أنا” والذي تصدر محركات البحث بعد عرض أولى حلقاته على قناة dmc، حيث لاقى المسلسل نجاحا كبيرا، لتميزه بالعديد من القصص الإنسانية، وهو المسلسل الذى يقوم به مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، ونشرت جميلة عوض، صورتها من المسلسل، لتبدو شخصية مصابة بمرض “البهاق” الجلدى، والذى يغير من لون الوجه والجسد، وعلقت جميلة عوض على الصورة قائلة، ” حاجات كتير بتحصلنا.. ظروف مختارنهاش .. بتكسرنا وتكسر كل فرحة جوانا”

“مسلسل إلا أنا” قصة الكاتب يسرى الفخرانى، وتم عرض 5 حكايات هم “بنات موسى” بطولة وفاء عامر و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتى” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصى” بطولة شيرى عادل، و”ضى القمر” بطولة كندة علوش، و”لازم أعيش” بطولة جميلة عوض، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان “ربع قيراط” بطولة ريهام عبد الغفور مقررالبدء فى تصويرها بعد يومين.