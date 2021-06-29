تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً، وكان يبلغ من العمر 3 سنوات علي الاكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته ووسامته.

أنه الفنان الشاب “محمد الشرنوبي” الذي استعاد ذكريات طفولته وقام بمشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، بصورة قديمة له من أيام الطفولة، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا ومئات من الإعجابات من قبل متابعيه.

صورة نادرة من طفولة الفنان الشاب ” محمد الشرنوبي “

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يّذكر عن محمد الشرنوبي أنه ممثل ومغني مصري، بدأ العمل في المسلسلات التلفزيونية منذ عام 2008 من خلال مسلسل وكالة عطية، أما ظهوره السينمائي الأول له، فكان في العام التالي من خلال فيلم (السفاح)، لكنه ركز أكثر في الدراما التلفزيونية منذ ذلك الحين، ومن هذه المسلسلات: (سرايا عابدين، قصة حب، الشوارع الخلفية، زي الورد، الداعية، لا تطفئ الشمس، لؤلؤ). وغيرها الكثير

محمد الشرنوبي ينتمي إلي عائلة فنّية بحتة فوالده يكون الملحن الكبير فاروق الشرنوبي، وعمه هو صلاح الشرنوبي ولديه أخت تغني أيضًا وهي رشا الشرنوبي، والتى شاركت في برنامج اراب ايدول الموسم الاول وحظيت بشهرة كبيرة.

وأثار الفنان المصري الجدل مؤخرًا، بعدما تداولت صورة وثيقه تفيد بحصوله علي الشهادة الإعدادية، وأشارت الأخبار إلى أن هذه الشهادة هي الوحيدة التي حصل عليها الفنان، وأنه لم يكمل تعليمه الثانوي أو الجامعي ليكون الموضوع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بإختلاف الآراء.

بدوره قام «الشرنوبي» بالرد علي الأمر مؤكدًا خلال إحدي لقاءاته التلفزيونية حيث قال: “عمي أكد أن معايا الشهادة الإعدادية فقط وده كلام صحيح ومردتش عليه لأنه مش المفروض أرد عليه ودي حاجة مش عيب ولا حرام ولا غلط إني اطلع أرد، والخبر نزل بصيغة شاهد فضيحة محمد الشرنوبي .. لا أنا معنديش فضايح ومعنديش حاجة تعيب والحمد لله أنا محقق حاجات كويسة وواصل لحاجات كويسة جدًا”.

يُذكر أن محمد الشرنوبي شارك مؤخرًا في موسم رمضان 2021 من خلال برنامج المقالب “خمس نجوم“، الذي يُعد أول تجربة للفنانين كريم فهمي ومصطفى قمر وغادة عادل ونور اللبنانية، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وحقق هذا البرنامج نسب مشاهدات مُرتفعه خلال عرضه علي شاشة mbc مصر بشهر رمضان.

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