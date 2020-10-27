تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صور نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.

إنه الكوميديان المصري “حسام داغر” الذي أستطاعت أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين، وأرفق “داغر” تلك الصور بالتعليق قائلاً:”صوري و انا صغير بعد تعديلها ببرنامج Remini سبحان الله اول مرة اشوف صوري واضحه كده ”.

في سياقٍ آخر، كشف الكوميديان المصري حسام داغر عن نسبه الذي يعود إلي الرسول (محمد صلى الله عليه وسلم) وإبنته فاطمة الزهراء، حيث نشر “داغر” عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لبطاقة انتمائه لنقابة الاشراف بالقاهرة وأخري لشهادة تؤكد صحة ما قاله.

وعلي الصعيد الفنى، ظهر الكوميديان حسام داغر، داخل كواليس تصوير الجزء الثاني من “مسلسل اللعبة”، كاشفا عن شخصيته بالعمل، ونشر داغر، صورا من الكواليس عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : “شخصية رجب.. مسلسل اللعبة الجزء الثاني (ليفيل الوحش) “، يُذكر أن “مسلسل اللعبة ٢” بطولة :شيكو وهشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول.