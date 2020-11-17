تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.

إنه الفنان المصري “ إدوارد” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين، وأرفق إدوارد تلك الصورة بالتعليق قائلاً:” من صور المدرسة”.

وعلي الصعيد الفنى، يُشارك الفنان إدوارد فى أحداث “مسلسل نسل الأغراب” الذى يجمع بين كل من الفنان أحمد السقا و النجم أمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامي، والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن إنتاج سينرجي، وتدور أحداثه فى منطقة الصعيد، ويجسد إدوارد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل، خاصة بعد نجاحه فى موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل البرنس” و”مسلسل فرصة تانية”.

وتعد مشاركته في مسلسل نسل الأغراب المرتقب، هي المرة الثانية الذى يجسد فيها إدوارد شخصية صعيدية بعد “مسلسل ولد الغلابة” الذى قدمه مع أحمد السقا وحقق من خلاله نجاح كبير وكان أيضاً من إخراج محمد سامي.

كما يشارك الفنان إدوارد حالياً في بطولة “مسلسل لؤلؤ” المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.