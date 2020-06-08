تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر عام واحد تقريباً، و قد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان تغيّرت كثيراً بمرور الزمن .

هذا الطفل هو النجم السوري “قصي خولي” الذي أصبح حالياً من أهم ممثلي لبنان والعالم العربي، واستطاع أن ينجح في العديد من الأعمال الدرامية التي قدّمها؛ و أرفق قصي الصورة بالتعليق، قائلاً: “قدر بأن نمضي مع الأيام أغراباً نطارد حلمنا ويضيع منا العمر يا عمري ونحن على سفر (منقول)”.

يُذكر أن الفنان قصي خولي، يشارك حالياً في مسلسل”2020″ مع النجمة نادين نسيب نجيم للمرة الثانية بعد نجاح مسلسلهما “خمسة ونص” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني السابق 2019، إلا أن المسلسل الذي يحمل إسم “2020” كان من المفترض أن يتم طرحه ضمن الموسم الرمضاني السابق لعام 2020، إلا أن الحجر المنزلي المتّبع للحد من إنتشار فيروس كورونا في لبنان ساهم في تأخير التصوير وتأجيل العمل في المسلسل .