تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كانت زوجته قد نشرتها وقام هو بإعادة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث كانت طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.

إنه الفنان المصري “عمرو يوسف” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصور النادرة من طفولته التى نشرتها زوجته الفنانة السورية “كندة علوش”، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين.

في سياقٍ آخر، كان النجم عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش الثنائي الأبرز والأكثر أناقة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة 2020، وبعيدا عن الأناقة المعتادة للنجمين، حرص عمرو يوسف على رد الجميل لزوجته كندة فمنحها هذا العام الصدارة، واكد صراحة أن حضوره للدورة الرابعة لدعم كندة بمناسبة مشاركتها في عضوية لجنة التحكيم، والإحتفال بنجاحها في حكاية “ضي القمر” أول عمل فني لها بعد احتجاب دام 3 سنوات تفرغت فيهم لرعاية يوسف وابنتهما حياه.

وعلي الصعيد الفنى، يظهر الممثل المصري ​عمرو يوسف​ ضمن أحداث حكاية “الناحية التانية” بشخصية رجب متزوج من الممثلة المصرية ​نهى عابدين​ وفي نفس الوقت لديه علاقة حب مع الممثلة الأردنية ​صبا مبارك​ وتتطور الأمور خلال الحكاية، والتي هي إحدى حكايات “مسلسل نمرة اتنين”.

“مسلسل نمرة اتنين” مقرر إنطلاق عرضه يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الحالي على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، وتدور أحداثه خلال 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين ويقوم ببطولة الحكايات عدد من النجوم المصريين والعرب.