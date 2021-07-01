تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في أشهر عمره الأولي، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته وجماله.

أنه الفنان المصري “آسر ياسين” الذي استعاد ذكريات طفولته وقام بمشاركة جمهوره عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، بصورة قديمة له من أيام الطفولة مع جده الراحل، استذكره من خلالها، ولاقت تلك الصورة وما تلاها من صور، عشرات الآلاف من الإعجابات من قبل متابعيه.

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يُذكر عن آسر ياسين أنه ممثل ومنتج أفلام مصري، تمكن من التألق خلال فترة قصيرة وأصبح من الأسماء المشهورة في عالم السينما المصرية الحديث، كان آسر ياسين من هواة المسرح والتمثيل واستطاع أن يحظى بأول فرصة في عام 2004 مع المخرج خيري بشارة. كانت الإنطلاقة من هنا ولم يتوقف عن العمل والإجتهاد حتى في أيام الجامعة، حيث شارك في بطولة إحدى المسرحيات خلال أيام الدراسة .

أكمل آسر ياسين مشواره الفني وبدأت الأعمال تبحث عن إسمه الذي تمكن من كتابته في عالم الفن المصري في فترة وجيزة، وأصبح يأخذ المكان الأول في العمل وهو دور البطولة، بداياة عمله في التمثيل كانت كهوايةٍ حين مثل على مسرح الجامعة، وشارك حينها في عدة مسرحيات، ولكن ذلك اختلف بعد حصوله على عرضٍ من المخرج خيري بشارة في مسلسل ملح الأرض للتمثيل مع الفنان محمد صبحي في 2004.

وبدأ «آسر» ببطولة عدد من الأفلام القصيرة كان من أهمها فيلم (بيت من لحم) للمخرج رامي عبدالجبار، كما اقتحم مجال الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل (قلب حبيبة) مع الفنانة سهير البابلي والذي أكسبه دفعة كبيرة للأمام، كما استطاع أن يحوز على شهرة أكبر من خلال السينما، ومن أهم أفلامه: (زي النهاردة، الوعد، رسائل البحر، فرش وغطا، أسوار القمر). وغيرها الكثير

وفقًا لما قاله آسر ياسين فقد وقع في حبّ زوجته السيدة كنزي عبد الله من النظرة الأولى عندما كان في الجامعة وتزوجًا في شهر أكتوبر من عام 2012. ورزق منها بولدين هما (طاهر وأمين)، أما من حيث ديانة آسر ياسين ومعتقداته وطائفته الأصلية، فقد ولد الفنان لعائلة مسلمة سُنيّة

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