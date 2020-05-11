تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة تعود الى مرحلة الطفولة لممثل سوري شهير، وقد حازت هذه الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء ، الذين أكدوا أن ملامح الفنان الشبيهه بالملامح الأوروبية لم تتغيّر كثيراً بخلاف شعرة الطويل الناعم الذي أضاف علي ملامحه الطفولية مزيداً من الجمال.

هذا الطفل هو الفنان السوري “​مكسيم خليل”​، الذي أصبح حالياً من أهم ممثلي سوريا، ونجح في العديد من الأعمال الدرامية التي قدّمها، سوء علي المستوي المحلي أو في الأعمال الدرامية العربية المشتركة.

يُذكر عن الفنان مكسيم خليل، أنه ولد لأب سوري مسيحي وأم روسية في 7 كانون الأول عام 1978 في مدينة حمص، وبالتالي حصل على الجنسية الروسية بسبب والدته. وهو ممثل سوري، أصبح حاليًا أحد أهم الممثلين في سوريا والعالم العربي. كانت بداية مسيرته الحقيقية في عام2000، شارك في الكثير من الأعمال وأهمها مرايا، أهل الغرام، أحلام كبيرة، روبي ولعنة الطين.نال شهرة واسعة في مجال الأداء صوتي حيث قدم الرسوم المتحركة إلى جانب المسلسلات التركية وحصل على جائزة أدونيا عام 2009 وجائزة الموريكس دور عام 2013.

أما عن آخر أعماله الفنية فيشارك مكسيم في بطولة مسلسل “أولاد آدم” مع الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن وعدد آخر من الفنانين، والذي يُعرض حاليا ضمن الموسم الدرامى الرمضاني لعام 2020 .