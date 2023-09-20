أعربت المخرجة منال الصيفي، عن امتنانها لأصدقائها وأصدقاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي من الوسط الفني، وذلك بعد مساندتهم له منذ إصابته بالسرطان قبل ثلاث سنوات، موضحة أنهم يعرضون المساعدات بالرغم من عدم احتياجهم لها.

دعم أمير كرارة ومحمد هنيدي لـ زميلهم أشرف مصيلحي

وقالت منال الصيفي خلال تصريحات صحفية: ألف حمد وشكر لله إن أشرف مصيلحي ربنا محوجهوش لحد، النقابة بتدخل وبتساعد وبتقول ده حقه، والناس في الوسط بتاعنا كويسين جدًا وأمير كرارة قالي ابعتيلي رسالة وأنا مش هقول لحد، ومحمد هنيدي والله جابلي شوال فلوس، الحقيقة أنا ساعات بقعد أعيط؛ لأني مش مصدقة حب أصدقائه ليه.

تصريحات زوجة أشرف مصيلحي عن تعامل زملائه مع مرضه

وأضافت: منة شلبي كلمتني وهي بتصور في لبنان وبعتت دكاترة على البيت وكانت بتديني نصائح، أنا بشكرهم كلهم وحقيقي هما عزوة وسند، مفيش حد مبيتصلش يسأل عليه ويحب يساعد، الدنيا فيها ناس كتير كويسة.

أشرف مصيلحي والزعيم عادل إمام

وأضافت: أول يوم ما أعلنت أن أشرف عنده سرطان هو مكنش مستوعب حاجة خالص والدكتور قال أنه في دنيا تانية، وأشرف مكنش يعرف طبيعية الورم اللي عنده حتى الكيمياوي كان بياخده حبوب وكنت بقوله أن ده دواء علشان الورم ميبقاش خبيث.

وأعربت منال الصيفي عن غضبها، بشأن اتهامها بالتسبب في مرض زوجها الفنان أشرف مصيلحي، قائلة: ناس قالوا ليه مقالتش عن مرضه ومعالجتهوش وضيّعته وقالوا يا حرام مراته معالجتهوش، الموضوع بيضحكني ومش قادرة أفهم بيفكروا إزاي، ما تحطوا نفسكم جنب مراته وأولاده وشوفوا عايشين إزاي؟ ولكن ربنا كبير وربنا يشفيه.

أبرز 10 معلومات عن الفنان أشرف مصيلحي:

-ولد أشرف مصيلحي عام 1974 بالقاهرة ويبلغ من العمر 49 عاما.

-متزوج من المخرجة منال الصيفي وحماته الفنانة زهرة العلا.

-دخل نجله يوسف أشرف مصيلحي مجال التمثيل مؤخرًا وكان أحد أبطال مسلسل مين قال إنتاج عام 2022.

-كانت حالته في أواخر أيامه بالمستشفى صعبة ولم يكن يأكل ولا يشرب.

-يعد مسلسل الطاووس عام 2021 هو آخر أعماله الفنية.

-بدأ أشرف مصيلحي حياته الفنية من خلال مشاركته بمشهد في فيلم الأبواب المغلقة عام 2000.

-كان له بصمة مميزة في عدد من أفلام بداية الألفينات مثل فيلم سيد العاطفي وخالتي فرنسا والرهينة.

-اشتهر بدور أحد المغتصبين الثلاثة في مسلسل قضية رأي عام إنتاج 2007.

-شارك الفنانة يسرا في أكثر من عمل درامي وهم بالشمع الأحمر وقضية رأي عام وفي إيد أمينة.

-اشتهر بأدوار الشر في بداياته حتى آخر عمل له حيث كان يجسد دور الزوج الشرير في مسلسل الطاووس.

مرض الفنان أشرف مصيلحي

وحول مرض الفنان أشرف مصيلحي.. عانى أشرف مصيلحي من مرض السرطان منذ 3 سنوات، وساءت حالته مؤخرًا بشكل كبير، ونقل على إثرها إلى العناية المركزة، وكان في آخر أيامه لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام، حسبما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفي.

وفاة أشرف مصيلحي

توفي أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 49 عامًا، مما تسبب في مفاجأة وصدمة في الوسط الفني، وأثر في أسرته وجمهوره بشكل كبير.

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