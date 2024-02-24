كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن أكثر الأفلام التي ندمت على تقديمها ضمن مسيرتها الفنية الكبيرة، مؤكدة : “الاختيار الغلط بتعلم منه، وأنا شايفة إمكانياتي أكبر لازم أقدمت حاجة مهمة، لأن الفن رسالة”.

.إلهام شاهين تكشف عن فيلم ندمت على المشاركة فيه

وقالت “شاهين”، في لقائها على راديو “9090”، اليوم الخميس، إن الفيلم هو “موت سميرة”، موضحة أن الفيلم يسيء للملحن بليغ حمدي، والذي أعشقه للغاية وكنت أحلم بمقابلته، متابعة: “الإساءة لفنان هو إساءة للفن ولبلدي، لأن بليغ حمدي رفع مستوى الفن في مصر”.

وأضافت، أن الفن بالنسبة لها رسالة، مشيرة إلى أنها قدمت أفلام قوية في بداية مسيرتها الفنية منها “أمهات في المنفى، العار، لا تسألني من أنا، البرئ، والهلفوت” والتي تعد من أهم أفلام السينما المصرية.

فيلم “موت سميرة” من إخراج محمد البشير، وبطولة كمال الشناوي، رغدة، إلهام شاهين، يوسف شعبان، مريم فخر الدين، أسامة عباس، والذي صدر في 26 أغسطس 1985.

إلهام شاهين في السباق الرمضاني 2024؟

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، بجانب تحضيرها لفيلم جديد من إخراج خالد الحجر.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات تليفزيونية: عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكون من 15 حلقة.

وأضافت إلهام شاهين: شغالة على فيلم اسمه الحب كله بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان مسلسل حكاية ألفريدو هو آخر أعمال إلهام شاهين، والعمل مأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود، حيث حققت الحكاية نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل من بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث الحكاية حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسوـ إلهام شاهين التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

آخر أفلام إلهام شاهين

يعتبر فيلم حظر تجول آخر أفلام إلهام شاهين، حيث عرض العمل عام 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا في مهرجان القاهرة السينمائي، وهو من بطولة أحمد مجدي، أمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

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