يلفت الممثل المصري يوسف الإمام الأنظار من خلال الدور الذي يؤديه في مسلسل “لعبة نيوتن” حيث يجسد شخصية “عمر”. وتناقل الناشطون على المواقع صوراً التُقطت له خلال تصوير العمل، وتوقع الكثيرون له مستقبلاً زاهراً على المستوى الدرامي.







وتذكّر هؤلاء أداء والده الراحل الممثل حسين الإمام واعتبروا أنه امتداد له. ويُشار إلى ان أحداث “لعبة نيوتن” تدور حول زوجين هما “حازم” (محمد ممدوح) و”هنا” (منى زكي) يخطّطان لإنجاب ابنهما سراً في الولايات المتحدة الأميركية. إلاّ أن منحى الأحداث يسير في اتجاه آخر حيث تنفصل “هنا” عن زوجها وتعيش قصة حب مع رجل آخر.





ويُذكر أن سيناريو العمل وُضع ضمن ورشة ضمّت مها الوزير وسمر عبد الناصر ومحمد الشخيبي وعمّار صبري، وهو من إخراج تامر محسن، ويجمع عدداً من أبرز وجوه الشاشة المصرية والعربية، هم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي والممثل المصري- الأميركي آدم الشرقاوي.