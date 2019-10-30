هذا ما كشفته منى زكي عن حياة حنان الترك أثناء غيابها

أحدثت الفنانة المصرية منى زكي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت عن حياة الفنانة المعتزلة حنان الترك أثناء غيابها عن أي ظهور علني.

وأشارت إلى هذا خلال حلولها ضيفة على البرنامج الإذاعي “أسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي.

وقالت إن الترك متزوجة وإن لديها ابنتين أو ثلاثة، لافتة إلى أنها تسألها دائماً عن عودتها مع الإشارة إلى أنها سعيدة في حياتها.

وأضافت أنها كانت تتمتع بموهبة كبيرة. وتم خلال الحلقة الاتصال بزوج الممثلة الفنان المصري أحمد حلمي.

وطلبت منه علي وصف زوجته كحبيبة وكأم وزوجة. وأجاب بأنها حبيبة مميزة وأنها تمارس أمومتها إلى درجة الفوبيا وأنها مخلصة في أمومتها بطريقة لا تتصورها أي أم.

كما ذكر أنها زوجة لا مثيل لها وأنها تمتعت بالكثير من الصبر أثناء حياتها إلى جانبه، متمنياً أن يقوم بجزء بسيط مما تفعله لتجيب بدروها بأنه يستحق كل هذا الاهتمام.