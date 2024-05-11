كشفت الفنانة يسرا عن شرطها للتعاون مع المخرج محمد سامي في مشروع من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر في عمل فني.

يسرا مستعدة للعمل مع محمد سامي ومي عمر ومحمد رمضان

وقالت يسرا خلال لقائها مع et بالعربي: “على حسب أنا هكون فين، مثلا فيلم شقو دا مشروع مقللش مني دا مشروع كبر مكانتي سواء عند زمايلي سواء عند الجيل الجديد أو عند السينما اللي جابت أعلى إيرادات أو في شغلي لأني عمري ما عمت الدور دا قبل كده، في كل الأحوال أنا مقدرش النهاردة أجي حد يقولي تعالي أعملي مش عارفة إيه، هاجي وأبقى فاهمة أنا جايه ليه وهيفيدني في إيه أهم حاجة وإنت بتعرض عليا تكون عارف قيمتي وحاططني صح”.

وعبرت يسرا عن إعجابها بأعمال محمد سامي قائلة: “أن كلمته بعد تالت يوم من نعمة الأفوكاتو حقيقي عامل مجهود حلو، محمد سامي ذكي جدا في اختياره للمواضيع بيعرف الناس نفسها في إيه وأي بني آدم يحب يشتغل معاه”.

فيلم “شقو”

يشار إلى أن يسرا يعرض لها في دور العرض السيمائية فيلم “شقو”.

فيلم “شقو” من بطولة عمرو يوسف محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل ويسرا، من تأليف وسام صبري إخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.

أعمال يسرا

يذكر أن يسرا عرض لها في دور العرض السينمائي مؤخرا فيلم ليلة العيد، تدور أحداث في إطار درامي، ويتناول العمل قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن،

فيلم ليلة العيد بطولة، يسرا، يسرا اللوزي، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال يسرا الدرامية

يذكر أن يسرا غابت هذا العام عن دراما رمضان 2024.

وكان آخر أعمال يسرا مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” وعرض في رمضان 2023.

ومسلسل 1000 حمد الله على السلامة من إخراج عمرو صلاح وتأليف محمد ذو الفقار ومن بطولة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء السيف، محمد ثروت، إيمان السيد، وعرض على قناة CBC وCBC Drama ومنصة Watch IT.

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