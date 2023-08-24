واحدة من نجمات الزمن الجميل، بدأت أولى خطواتها بالفن بجانب فريد الأطرش وانطلقت بجانب العندليب، وفي عزّ شهرتها تركت التمثيل من أجل الزواج، وهاجرت إلى ألمانيا.

إنها الفنانة إيمان، رغم قلّة أعمالها الفنيّة إلا أنّ بدايتها كانت قوية بجانب عمالقة الغناء مما جعل ملامحها محفوظة لدى الجمهور.

الفنانة المعتزلة إيمان

وفي هذا المقال سنذكر لكم أبرز المعلومات عن الفنانة إيمان، وأهم المواقف التي مرّت بها، حسبما ذكرته جريدة “المصري اليوم” بناءً على تصريحات قديمة ونادرة للفنانة المعتزلة.

ميلاد ونشأة الفنانة إيمان

اسمها الحقيقي “ليلى هلال ياسين” واشتهرت فنيًّا باسم “إيمان” وهو الاسم الذي أطلقه عليها الفنان فريد الأطرش، ولقبها عبد الحليم حافظ بـ”سمراء النيل”، بينما أطلق عليها الجمهور “حبيبة عبد الحليم حافظ”.

ولدت الفنانة المعتزلة إيمان في 5 أبريل 1938 بمحافظة الإسماعيلية، وانتقلت برفقة أسرتها إلى القاهرة وبالتحديد محافظة الجيزة حيث سكنت في شقة تطلّ على حديقة الحيوانات.

بعد أن تركت الفنانة إيمان الإسماعيلية واستقرت في القاهرة التحقت بمدرسة “ليسيه” الفرنسية، وتخرّجت فيها عام 1958، كانت في البداية تتمنّى أن تصبح طبيبة بعلم النفس، ولكن صدفة قادتها إلي عالم الفن.

صدفة قادت إيمان إلي عالم الفن

المعروف أنّ فريد الأطرش هو من اكتشف إيمان، حيث ظهرت لأوّل مرّة على الشاشة بجانبه، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنّ أول من شاهدها صدفة وهي أقل من 15 سنة كان المخرج حسين الإمام.

وذكرت الفنانة المعتزلة إيمان، في حوار قديم، ما دار بينها وبين المخرج حسين الإمام: “التمثيل بالنسبة لي كان شيئًا مضحكًا وغريبًا ولم أفكّر فيه أبدًا”.

وقالت إيمان: “ذات مرة كنت أسير بشارع قصر النيل، وكنت وقتها لم أتجاوز الخامسة عشرة، وكنت خارجة مع صديقاتي من سينما مترو بعدما شاهدنا أحد الأفلام بها”.

وتابعت إيمان: “وهذا ما تعودنا عليه حين كنا نتمكن من (التزويغ) من مدرستنا بمصر الجديدة، فأوقفني المخرج حسين الإمام، وسألني هل لديك استعداد للتمثيل في السينما”.

واختتمت إيمان روايتها قائلة: “فتركته ومضيت في طريقي مسرعة دون أن أرد عليه، وأحسست وقتها كأن ماسًا كهربائيًّا أصابني”.

إيمان والسينما

ورغم أنّ التمثيل لم يخطر على بالها، إلا أنّها وبعد هذا الموقف بفترة ظهرت الفنانة إيمان على شاشة السينما بجانب فريد الأطرش الذي أقنع والدها، بل وقام بتغيير اسمها من “ليلى هلال” إلى “إيمان” ليصبح اسمها الفني.

ومن أبرز الأعمال الفنيّة التي شاركت فيها الفنانة المعتزلة إيمان كان: فيلم “عهد الهوى”، “قصّة حبي”، “أيام وليالي”، “صوت من الماضي”، “علموني الحب”، “أنا بريئة”.

كما شاركت إيمان في فيلم “لحن السعادة”، “حب في حب”، حياة وأمل”، “تحت السماء” الذي يعد آخر أعمالها عام 1961، حيث اعتزلت التمثيل نهائيًّا عام 1962.

زواج إيمان من ألماني أشهر إسلامه

تزوجت إيمان مرتين؛ الأولى من فؤاد الأطرش شقيق فريد الأطرش، والمرّة الثانية كانت بمدينة ميونخ عام 1962، من رجل ألماني يعمل مهندسًا معماريًّا ويدعى “ماكس شيلدين”، والذي قد أشهر إسلامه ليتزوّجها.

اعتزال الفنانة إيمان التمثيل نهائيا

وبعد الزواج قررت إيمان اعتزال الفن نهائيًّا والسفر مع زوجها إلى موطنه ألمانيا حيث استقرت هناك بعد إنجاب الأولاد وبالتحديد عام 1994 حيث أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا.

وأنجبت إيمان من زوجها الألماني 3 أبناء هم: “ليلى” التي تزوّجت وتعيش في مونت كارلو، و”توماس”، الذي يعمل مثل والده مهندسًا معماريًّا و”ماكس”، الذي يعد من أشهر محاضري النمسا.

وتحدّثت إيمان عن زوجها الألماني في حوار قديم، إذ قالت: “تعرفت على ماكس، الذي قلب حياتي تمامًا، وتحدثنا في أشياء كثيرة، وأعجب كل منا بالآخر، ووقف إلى جواري في أكثر من موقف”.

وتابعت إيمان: “كان يشاهد أفلامي ويرسل لي ورودًا عقب نجاح كل فيلم، وزواجي منه تطلب الكثير من الأشياء التي كان من الصعب عليّا القيام بها أهمها اعتزال الفن نهائيًّا والسفر معه لألمانيا والإقامة هناك”.

وبعد أن استقرّت إيمان في ألمانيا برفقة زوجها ماكس وأنجبت منه، قررت أن تساعده في تصميم ديكورات الفنادق في الشركة التي يمتلكها.

وقالت إيمان في حوارها مع “المصري اليوم”: “كل مشروع فندق جديد في الشركة التي يملكها زوجي، متروك لي الديكورات و(ماكس) يعتمد على ذوقي ويحترمه”.

وتابعت إيمان: “أنا أحب اللوحات المرسومة، واختارها بعناية لغرف الفندق، وأحب نوعية معينة من الموسيقى يفضلها نزلاء الفندق، وأعشق ديكورات المائدة”.

وعن قرار اعتزالها الفن، تحدّثت إيمان قائلة: “لا أشعر بالندم على هذا القرار، كنت أحنّ للتمثيل في أول سنتين تركت فيهما القاهرة ولكن انشغلت بحياتي الزوجية وأولادي ونسيت التمثيل”.

وعن إمكانية عودتها للفن، علّقت الفنانة إيمان في حوار قديم: “لن أعود مجددًا إلى الشاشة، فإيمان اليوم تختلف عن إيمان الأمس، وحياتي العائلية أهم من الشهرة والمجد” إلى أن توفاها الله عن عمر ناهز 83 عاما”

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