نشرت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو، على حسابها الخاص في موقع التغريدات “تويتر”، صورة أُخذت من جواز سفر قديم لها وظهرت فيها صغيرة في السن وبملامح جميلة. وهذا ما ركّزت عليه غالبية تعليقات المتابعين الذين تفاعلوا مع الصورة مقارنين بين شكليها في الماضي والحاضر.

وفي التعليق أوضحت سهى أنها كانت حينها في الـ26 من عمرها وغرّدت: “كيف كنت بعمر الـ 26 سنة، عمر الورد كان دارج قصة شعر الـLion”.

ويُشار إلى أن اسم قيقانو أصبح “تريند” على مواقع التواصل في أوساط اللبنانيين بعدما خاضت مشادة كلامية حادّة في تموز (يونيو) الماضي (2020) مع مواطنتها المذيعة كارلا حداد. وفي هذا السياق كتبت على “تويتر: “دخلكون كل فنانة ممثلة مذيعة إعلامية مطلقة بتنشعط وبتهبلا؟ لازم تشدو حالكون لو حظكون تعتير… إذا مذيعة deja هبلة وتطلقت وانجدبت بزيادة شو منقلا؟ Nauseated face المذيعة المشحوطة من الـmtv”… لتردّ عليها كارلا مباشرةً: “إنت ردي المصاري يلي بدن ياها منك العالم يا وسخة يا بلا أخلاق”.