نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغر ام”، صورة لابنة الفنانة الفلسطينية المقيمة في الكويت أسمهان توفيق، ولفتت بذلك الأنظار إلى جمال الشابة، وهو ما أشار إليه الكثير من التعليقات. كما قارن بعض المتابعين بين الأم والابنة وانقسمت الآراء بين من رأوا أنهما تتشابهان ومن أشاروا إلى أنهما تتقاسمان بعض الملامح فقط.

كذلك لفت بعض الناشطين إلى أن لأسمهان توفيق ابنة أخرى ظهرت في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” إلى جانب الفنان القدير الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل، وتبين أنها الممثلة وفاء صادق التي أدّت شخصية “بهيرة”.

ومما جاء في التعليقات: “عندها بنت ثانية مثلت في لن أعيش في جلباب أبي بنت عبد الغفور البرعي الثانية” و” تشبه أمها” و”أول مرة أعرف وفاء صادق ابنة اسمهان توفيق” و”لا وفاء صادق هي بنتها الكبيرة من مخرج مصري” و” تشبه ديانا حداد” و”والنعم فيها ممثلة قديرة ومحترمة تهبل هي وبنتها”.